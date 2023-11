Attacco batte difesa. Estrema sintesi di un derby della Bat bello, anzi bellissimo. Ci sono sette reti da raccontare, quattro le segna la Fidelis Andria che mette alle spalle una settimana avviata con la sconfitta con il Gallipoli e l’esonero di Farina. Tre sono del Barletta, che non va mai avanti nel punteggio ma resta in gioco fino alla fine nel pomeriggio che decreta il ritorno alla sconfitta dopo sette risultati utili di fila. Meraviglioso lo spettacolo sugli spalti, con oltre 7000 spettatori al Degli Ulivi.

LE FORMAZIONI

Nella Fidelis Andria De Candia deve fare i conti con l’assenza di Jefferson ma recupera Strambelli. Si dimostra preattica l’annuncio del ritorno alla difesa a 4 della vigilia. Fiducia al 3-4-2-1 con Donida, Telera e Padalino davanti a Fratti.

Non c’è Schelotto nel Barletta. Ginestra rilancia a sorpresa il baby Venanzio nel tridente con Diaz e Ngom. Centrocampo a 3 over: lo compongono Cafagna, Marsili e Marconato.

IL PRIMO TEMPO

5’ GIAMBUZZI GOL

Pronti, via e cambia il punteggio. Minuto 6: Bottalico calcia a giro dai 25 metri, Provatolo respinge in maniera pigra e Giambuzzi trova la sua prima rete in biancoazzurro. 1-0 Fidelis Andria.

9’ Reazione immediata del Barletta: Venanzio al cross da destra, Fratti in uscita bassa anticipa Diaz

10’ poi Cafagna calcia dal limite dopo una indecisione Feola-Bottalico, Fratti ci mette i guantoni;

17’ PAREGGIO DIAZ Anteprima del pareggio che arriva al 17’. Ngom lavora un pallone a sinistra, incertezza di Padalino in area e Diaz ne approfitta deviando in porta. 1-1 e secondo gol in biancorosso per il Tato;

21’ Il pareggio allarga le certezze biancorosse. Chance per il sorpasso. Rizzo al cross da destra, Marsili si inserisce tra Donida e Riefolo ma di testa non trova la porta;

29’ Nel momento più complicato la Fidelis trova il nuovo vantaggio. Combinazione sull’asse Strambelli-Sasanelli-Giambuzzi. Cross per Scaringella che con un delizioso destro al volo batte Provitolo. 2-1 che l’attaccante festeggia senza esultare davanti ai 2700 presenti nel settore Ospiti in omaggio al suo passato da ex

37’ Reazione immediata del Barletta: Diaz tocca su corner di Marsili, Giambuzzi salva sulla linea. Dall’altra parte Bottalico, Scaringella e Strambelli guidano un contropiede che si chiude con il sinistro alto del 10;

38’ Doppia chance per il tris Fidelis: da sinistra Giambuzzi si inserisce e colpisce di testa, Provitolo c’è;

Dal corner Strambelli pesa Donida, alto di pochissimo il suo colpo di testa;

43’ GOL SCARINGELLA Antipasto al 3-1: da Riefolo a Strambelli, da Strambelli a Scaringella, tocco delizioso alle spalle di Provitolo. Protesta il Barletta per la posizione di partenza dell’attaccante, al sesto centro ijn campionato;

47’ Nel secondo minuto di recupero a protestare è la Fidelis. Filtrante di Strambelli per Scaringella, che va a contatto con Provitolo. Aldi non concede il rigore ma i dubbi al replay restano.

IL SECONDO TEMPO

4’ Il secondo tempo parte senza novità e con il Barletta in pressione. Ngom di testa su cross di Rizzo, sul fondo

6’ dentro poi ci va Marilungo per Cafagna: è 4-2-3-1

11’ Da applausi Provitolo che respinge il sinistro dal limite di Bottalico

16’ All’ora di gioco ecco il 3-2 biancorosso: Marsili dalla bandierina, Silvestri in anticipo secco su Feola stacca alle spalle di Fratti e dimostra che c’è ancora partita;

18’ A riportare la Fidelis avanti di due reti è però un errore dello stesso Silvestri, che pasticcia in difesa. Scaringella alza la testa e vede Sasanelli. Cross pennellato, colpo di testa imparabile per Provitolo e 4-2. Sesta rete in campionato anche per l’attaccante classe 2004;

20’ Sfiora anche la matita la Fidelis: Sasanelli per Riefolo , sponda per Scaringella e destro sull’esterno della rete;

22’ Ginestra prova a cambiare inserendo anche Marilungo, Caputo e Padovano, De Candia rilancia Cecere dopo un mese e mezzo di assenza

31’ Distanze ristabilite al 76’: Diaz lavora un pallone in area e trova Marilungo tutto solo. Posizione regolare, destro preciso e 4-3;

43’ Avvio del forcing biancorosso, che si concretizza solo in questa imbucata di Caputo per Inguscio, cross per Russo che stacca sul fondo;

I cinque minuti di recupero non schiodano il punteggio dal 4-3 finale: alla fine sono applausi per tutti. La Fidelis sale a quota 20 punti agganciando Martina e Fasano in quinta posizione e scavalcando il Barletta, fermo a 19. Nel prossimo turno Bitonto-Fidelis Andria e Barletta-Team Altamura.