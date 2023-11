GIFER è stata recentemente premiata dalla prestigiosa testata “La Repubblica”, sezione Affari & Finanza, e dall’“Istituto Tedesco Qualità e Finanza” tra le migliori 800 aziende in Italia come “Campioni della Crescita 2024 per il triennio 2019- 2022”.

Un traguardo prestigioso per l’azienda tranese che, dedita alla commercializzazione di materiale siderurgico, pannelli coibentati e articoli professionali di ferramenta, è diventata un punto di riferimento per aziende e professionisti nelle province di Bat, Bari e Foggia.

Un riconoscimento che riempie di orgoglio i fratelli Fabrizio e Stefano Giannella, responsabili della gestione di GIFER.

“La nostra azienda è stata premiata per il tasso di crescita del fatturato nel triennio 2019-2022” – dichiara Fabrizio – “Tale performance positiva, è il caso di sottolineare, è stata conseguita in un periodo tutt’altro che facile, caratterizzato dalla pandemia e dalla guerra in Ucraina. Il nostro entusiasmo e la propensione al rischio ci hanno spinto ad approntare le giuste contromisure per uscirne indenni; anzi, oggi possiamo dire rafforzati. Parliamo degli investimenti in attrezzature all’avanguardia, dell’ampliamento della nostra offerta, del reparto ferramenta e dell’e-commerce. Attraverso la sezione dedicata del nostro sito web (gifersrl.com) anche i clienti più lontani possono acquistare i nostri prodotti come: elettroutensili, accessori per metallo ed antinfortunistica. E non solo! A breve saremo operativi anche nella vendita di gas tecnici”.

“Tutto ciò” – ribadisce Stefano – “perché i clienti sono al centro del nostro business. Il nostro obiettivo primario è quello di poter risultare il partner ideale per le imprese, in grado di fornire tutto ciò che occorre”.