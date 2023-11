Fidelis Andria contro Barletta: stadio “Degli Ulivi”, fischio d’inizio domenica alle ore 16, diretta su Telesveva con un ampio prepartita dalle ore 15. Il derby, come da tradizione, è aperto a qualsiasi pronostico. Solo sul campo, però, dove sarà partita vera e – facile da prevedere – ricca di contenuti agonistici. Andria-Barletta è un derby che da tanti anni, però, ha già dei vincitori prima del fischio d’inizio: le due tifoserie organizzate, legate da un sincero e solidissimo gemellaggio. Curva Nord Andria e Curva Nord Barletta sono pronte per regalare una domenica da brividi sugli spalti.

Può vincere la Fidelis, può vincere il Barletta, può finire in parità. Cambia poco. Anzi, il risultato non potrà mai cambiare le carte in tavola nei rapporti tra le due curve. Andria e Barletta insieme per scrivere un’altra bellissima pagina di fratellanza.

Il servizio.