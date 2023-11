Si è svolto il 4 novembre 2023 il primo di una serie di incontri organizzati dagli studenti dell’I.I.S.S. “G Colasanto” di Andria per la più grande iniziativa nazionale di promozione della lettura #ioleggoperché.

Gli studenti accompagnati dalla prof.ssa Di Bari e guidati nell’organizzazione dalle docenti Gammarrota e Franklin, quest’ultima referente di progetto, hanno realizzato gadget, materiale promozionale, foto e video, incontrando gli avventori della libreria per promuovere questo evento che coinvolge tutte le scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia. Lo scopo è quello di acquistare libri da donare alle Scuole.

Quest’anno il progetto ha come slogan del contest “un libro ti fa grande”.

Gli studenti hanno lavorato sui testi di “Come un romanzo” di Pennac, “Se una notte d’inverno un viaggiatore” e Il cavaliere inesistente” di Calvino e altri romanzi.

Le locandine degli eventi sono state realizzate dell’alunno D.T.G. della classe 3Bcvp e la grafica e la realizzazione dei gadget è stata curata dell’alunno L.L. della 3Ccvp.

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. Chi legge avrà vissuto 5000 anni: c’era quando Caino uccise Abele, quando Renzo sposò Lucia, quando Leopardi ammirava l’infinito… perché la lettura è un’immortalità all’indietro”.

Invitiamo i lettori in libreria per condividere con noi il concetto di lettura come esperienza di crescita. Dal 04 al 12 novembre ci saranno diversi appuntamenti in libreria.

Domenica 12 novembre gli studenti saranno nelle vie e nella piazza cittadina (Piazza Vitt. Emanuele) della città di Andria per realizzare una performance per il contest #ioleggoperche2023.