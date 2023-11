Un incontro interlocutorio in cui però è stata ribadita una volontà chiara istituzionale: bisogna risolvere una volta per sempre il problema dell’accesso alla borgata di Montegrosso. Per farlo serve chiudere il cerchio attorno al progetto definitivo della complanare che connette il ponte con lo svincolo per Minervino all’attuale accesso alla frazione andriese. E’ la sintesi dell’incontro convocato ieri in Prefettura e che punta a monitorare l’andamento della vicenda che già nei mesi scorsi ha provocato una sollevazione dei residenti della borgata andriese. In sostanza al tavolo convocato dal Prefetto, a cui hanno partecipato i tecnici della Regione oltre al Sindaco di Andria Giovanna Bruno ed il Presidente della Provincia Bernardo Lodispoto, è stato ribadito il concetto che servono 13 milioni di euro per completare progettazione ed opera. Di questi 2 milioni saranno a carico della Provincia ed i restanti 11 della regione.

E’ proprio sui soldi che dovrà stanziare la regione si attende nelle prossime settimane un atto di indirizzo specifico che consentirà alla Provincia di avviare le procedure necessarie per completare la progettazione e, successivamente, realizzare l’opera. Nel frattempo, la notizia importante, è che la rotatoria che attualmente consente l’accesso diretto a Montegrosso, resterà lì. A breve ci sarà comunque una nuova convocazione del tavolo istituzionale in Prefettura per verificare i progressi della procedura come ci conferma il Sindaco Giovanna Bruno. Per il Presidente Lodispoto, comunque, è stata posta una importante base di sinergia istituzionale che ora dovrà solo consolidarsi con la progettazione definitiva dell’opera.