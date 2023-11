Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Coordinamento Cittadino Andria della Lega per Salvini:

«Il Partito Democratico amministra questa città da 3 anni ma ancora non perde il vizio di attribuire agli altri le colpe del suo malgoverno, della loro incapacità amministrativa e della continua litigiosità interna.

Andria è una città in balia delle onde.

Ogni giorni la cronaca racconta di atti criminosi che riguardano i più giovani, dal fenomeno delle baby gang a episodi di bullismo. Numerosi sono i casi di aggressioni a minori nel pieno centro cittadino.

Il PD e l’assessore Di Leo piuttosto che rimboccarsi le maniche e lavorare per la città tentano “maldestramente” di scaricare le colpe sul Governo nazionale accusando i Ministri di “fare passerelle” in città.

Il Governo di centrodestra e la Lega ci sono e intervengono con atti concreti e non con le poesie mal recitate della sinistra.

Il sottosegretario Molteni (Lega) ha partecipato qualche mese fa al comitato di ordine pubblico e sicurezza tenutosi in Prefettura, dichiarando alla stampa che i fenomeni di spaccio e racket che affliggono Andria saranno combattuti duramente dallo Stato e dopo qualche settimana c’è stata una maxi operazione con oltre 400 uomini impegnati, e decine di arresti. La scorsa settimana è toccato al Ministro Piantedosi recarsi in Città per discutere e affrontare il tema della lacuna di personale della Questura e delle altre forze di polizia (le cui piante organiche venivano assegnate dall’allora ministro Lamorgese, senza che il Pd “stranamente” avanzasse alcuna lamentela): anche questo un forte segnale di attenzione e concretezza!

È ancora, sempre qualche mese fa, l’importantissima visita del Ministro della disabilità Alessandra Locatelli (Lega) presso l’Istituto Colasanto e presso il centro di eccellenza Quarto di Paolo di Andria.

Il Governo di centrodestra è presente e i risultati si vedono. Non possiamo dire lo stesso della tanto decantata amministrazione Bruno. Farebbe bene il PD a dedicarsi ai reali problemi dei cittadini e non ai posizionamenti interni alla maggioranza, agli incarichi assessorili e alle polemiche sterili.

La presenza nelle scuole dei Ministri Locatelli e Piantedosi testimonia la vicinanza concreta dello Stato alla nostra Comunità, le passerelle le lasciamo agli assessori comunali, autori e amici fraterni degli autori in cerca di visibilità.

Mai Andria ha versato in queste condizioni!».