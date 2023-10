Nuovo cambio di casacca per il consigliere comunale e provinciale andriese Gianluca Grumo, che passa da Italia Viva ad Azione dopo soli cinque mesi di permanenza nel partito di Matteo Renzi. Grumo è stato eletto nel consiglio comunale di Andria, nell’ottobre 2020, dopo esserci candidato con la Lega. A maggio di quest’anno ha lasciato il partito leghista per entrare in Italia Viva. Nella precedente amministrazione, ovvero quella di Nicola Giorgino sindaco, Gianluca Grumo faceva parte di Forza Italia (partito lasciato ad aprile 2019, subito dopo la caduta dell’amministrazione Giorgino).

A dare notizia del passaggio di Grumo ad Azione è stato il consigliere regionale Ruggiero Mennea:

«Azione continua a crescere nella Bat in vista del congresso provinciale. Il giorno 29 ottobre è’ scaduto il termine regolamentare per presentare le candidature, in vista del prossimo congresso provinciale di “Azione” del 12 novembre, con l’indicazione alla carica di segretario provinciale, unitamente alla lista collegata dei candidati alla direzione provinciale. Per la Bat è’ stata presentata una lista unitaria di candidati alla direzione provinciale (20 candidati), capeggiata dal consigliere regionale (e Presidente del Gruppo regionale) Ruggiero Mennea; la lista sosterrà la candidatura a segretario provinciale di Francesco Spina, che presenterà la sua mozione programmatica al congresso provinciale del 12 novembre. Intanto, continuano a registrarsi adesioni di importanti soggettività politiche e istituzionali del territorio. Dopo le adesioni ad “Azione” di Mimmo Briguglio, Rosa Scognamiglio già assessori rispettivamente A Trani e Margherita di Savoia, la filiera istituzionale di “Azione” si arricchisce dell’importante presenza del consigliere provinciale della Bat e consigliere comunale di Andria Gianluca Grumo, che aderisce al progetto politico di azione unitamente ad altre importanti personalità politiche di Andria, come gli ex assessori provinciali e Comunali Nespoli, Campana e Troia. Il 12 novembre, a Villa Ciardi a Bisceglie, si terrà il congresso provinciale durante il quale verranno presentati pubblicamente la mozione del segretario provinciale e i componenti della direzione provinciale che verranno sottoposti al vaglio elettorale dell’assemblea provinciale».