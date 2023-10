14° posizione su oltre 50 partecipanti da tutto il mondo. Ancora buoni risultati per Riccardo Miracapillo e Annamaria Bruno, balleri e maestri della scuola di ballo andriese Dance Talent. Nell’ultimo weekend, i due professionisti, hanno preso parte al primo Campionato del mondo di danza, categoria Senior 1, svoltosi in Portogallo, a Vagos, sfiorando la semifinale.

«Le emozioni sono state tante, non siamo riusciti però a ripeterci come nell’Europeo. Questa è la competizione, ogni gara è un capitolo nuovo. Vogliamo essere un punto di riferimento per i nostri allievi, perchè nulla si ottiene con facilità e in un attimo» – hanno sottolineato i due maestri al loro rientro in Italia.