Ci prova più con la forza della disperazione che con l’equilibrio tattico fino alla fine la Fidelis che non supera l’Angri al “Degli Ulivi” nonostante un costante possesso palla ed una squadra iper offensiva nella ripresa. E’ il primo match nella storia tra le due formazioni con la formazione campana uscita indenne dalla sfida di Andria dopo una gara accorta praticamente senza sbavature. Farina torna in panchina dopo il ricorso vinto dalla Fidelis contro la maxi squalifica di quattro giornate e ci sono subito novità dopo la sconfitta di Fasano: in campo c’è Riefolo dal primo minuto a destra al posto di Giambuzzi mentre out ci finisce Sasanelli con un attacco tutto over formato da Scaringella, Jefferson e Strambelli. Il tecnico Liquidato, invece, deve fare a meno di Longo ma ha Tall in avanti nel tridente offensivo assieme a Palmieri e Ascione. Per Eric Herrera il ruolo di regista.

Un primo tempo giocato essenzialmente sui nervi più che su particolari contenuti tecnici. Al minuto 12 il primo botta e risposta delle due squadre prima con la Fidelis e l’incursione in area di Scaringella bloccata da Palladino in uscita e poi con il tiro di Palmieri, dall’altro lato, bloccato a terra da Baietti. Prova a premere la Fidelis che, tuttavia, trova i pericoli maggiori su calci piazzati come al 20’ quando Strambelli la mette in area e Feola fortunosamente la tocca debolmente ma Palladino è attento. Scaringella ci prova da lontano, palla a lato. E’ molto più preciso, invece, il colpo di testa dell’attaccante andriese su cross di Padalino bravo ancora Palladino. Nel finale è Strambelli a sfiorare il gol del vantaggio direttamente su calcio di punizione dal limite, palla alta di poco. L’Angri si fa vedere con l’ariete Tall che coglie il palo alla destra di Baietti con un colpo di testa azione però vanificata dalla segnalazione di fuorigioco dell’assistente arbitrale. Il classe 2005 Scianaro non ce la fa e Farina è costretto ad operare nel finale di prima frazione un doppio cambio: fuori il portiere Baietti, al suo posto il giovanissimo Fratti mentre in campo ci va anche Sasanelli a centrocampo. Bottalico ha la palla giusta sul sinistro nel cuore dell’area di rigore su servizio di Jefferson, palla deviata da De Marco in corner. Nella ripresa subito una novità in casa Fidelis: in campo c’è Burzio al posto di Jefferson non al meglio dopo una brutta botta alla caviglia. Subito Fidelis con Strambelli che mette in area un pallone d’esterno ma è bravo Palladino a salvare tutto su Scaringella a pochi passi dalla linea di porta. La replica dell’Angri immediata con un tiro di Palmieri che sibila vicino al palo della porta di Fratti. Fidelis pericolosissima dopo undici minuti di gioco sull’assist di Bottalico-Telera con il colpo di testa del difensore andriese da ottima posizione che viene intercettato da Palladino in due tempi. Ci prova dalla distanza in alleggerimento anche Padalino, palla sul fondo. Più pericoloso dall’altro lato Tall con un tiro nel cuore dell’area di rigore palla alta. Farina sceglie un offensivo 4-2-4. Scaringella di testa sugli sviluppi di un corner, palla troppo centrale con Palladino a salvare tutto a terra. Mischia in area di rigore dell’Angri dopo la mezz’ora con Sciaudone, neo entrato, a toccare per Scaringella, poi c’è l’uscita avventurosa di Palladino ed il pallone in fallo laterale, ma le proteste della Fidelis sono tutte per una trattenuta in area su Scaringella. Donida con la testa non trova lo specchio della porta così come Burzio sempre con un colpo di testa sul fondo. Pericoloso il tiro di alleggerimento di Kljaic che sfiora il palo alla destra di Fratti.

E’ anche la parola fine sul match nell’anticipo del sabato con la prima di tre gare in otto giorni. Mercoledì pomeriggio sfida esterna a Pagani con la squadra di casa a pari punti ed una classifica che inevitabilmente si allunga.