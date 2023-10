Si è tenuto ieri sera un incontro speciale tra i clowndottori di In Compagnia del Sorriso e una rappresentanza dei gruppi del tifo organizzato della Curva Nord di Andria.

Gli ultras delle Fidelis Andria nel 2021 hanno avviato una bellissima iniziativa dal titolo ‘Entriamo Insieme?’

“C’era una volta il vecchio calcio…Un calcio dove non esistevano steward e tornelli; per entrare allo stadio non servivano biglietti nominali.” – spiega uno dei rappresentanti della Curva Nord- “Ai ragazzini di allora bastava intrufolarsi nella coda all’ingresso e chiedere: “ENTRIAMO INSIEME?” a quello che sarebbe diventato il papà, lo zio o il nonno del momento. Solo il tempo di varcare quel portone, al di là del quale trovavano spazio i sogni di quei ragazzi. C’era chi sognava d’indossare la maglia della Fidelis e diventare calciatore mentre improvvisava una partita di calcio facendo rotolare una bottiglietta di Borghetti. Altri invece, sognavano di entrare in quella famiglia chiamata Curva Nord e sostenere la maglia della Fidelis! Quei ragazzi sono ormai cresciuti e quei tempi ormai andati… Oggi ci sono altri giovani sognatori ai quali vogliamo augurare di poter vivere le stesse emozioni che molti di noi hanno vissuto. Il nostro pensiero vola soprattutto a quei ragazzi costretti in un letto di ospedale o che magari non hanno la possibilità di poter assistere ad una partita della nostra amata Fidelis Andria. A tal proposito, la Curva Nord Andria ha pensato di regalare un sorriso proprio a quei bambini, realizzando una t-shirt raffigurante una delle scene più classiche e tipiche di quei tempi. Gli interi proventi della vendita di queste t-shirts sono stati devoluti ad una serie di realtà andriesi che si adoperano nel sociale e nel supporto dei bambini“.

Infatti, dopo aver donato degli apparecchi medici allo SCAP di Andria e alcune attrezzature ad un’altra associazione del territorio, i ragazzi della Curva Nord hanno donato all’associazione In Compagnia del Sorriso del materiale utile all’attività di clownterapia che i volontari con il naso rosso svolgono costantemente nella Pediatria di Andria. Ormai l’associazione In Compagnia del Sorriso è una realtà consolidata e conosciuta nella nostra città. L’unica associazione del Sud Italia che fa parte della Federazione Nazionale di Clowndottori. In questi mesi poi si sta tenendo il corso per nuovi aspiranti Clowndottori volto ad introdurre nuovi volontari con l’auspicio di ritornare ad essere operativi anche negli ospedali di Barletta e Bisceglie.

“Abbiamo scelto In Compagnia del Sorriso perché crediamo in quello che fate ed oggi più che mai è importante donare sorrisi” sottolinea con entusiasmo un altro portavoce della curva Nord di Andria.

E’ stato un momento di gioia condivisa, di sorrisi, di confronto e di solidarietà…tanta solidarietà. Anche in questa circostanza, come in tante altre occasioni passate, gli ultras della Fidelis Andria hanno dato la prova del loro gran cuore, dello spirito di coesione e della grande propensione a donarsi agli altri.