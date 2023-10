Prima contro seconda. Capolista contro vice capolista. Fidelis Andria contro Team Altamura. Garanzia di spettacolo, emozioni e spunti d’interesse. La sfida di cartello della sesta di serie D si gioca domani al “Degli Ulivi”, con fischio d’inizio previsto alle ore 16. Nessuna delle due contendenti ha mai conosciuto la parola sconfitta in questo primo scorcio di campionato. I murgiani arrivano all’appuntamento del derby in vetta alla classifica, con due punti in più rispetto agli andriesi. Non decide nulla. Non può mai farlo dopo sei turni. Andria-Altamura, però, può dire molto negli equilibri del campionato. Può raccontare molte cose per una e per l’altra.

Una cosa è certa: la qualità dei protagonisti in campo sarà parecchio alta per la categoria. Qualità ed esperienza la garantiscono anche i due tecnici: Francesco Farina per la Fidelis, anche se sarà assente e verrà sostituito in panchina dal suo vice Giuseppe Scaringella, e Domenico Giacomarro per l’Altamura. Potrebbe essere una partita a scacchi. Sicuramente sarà tutta da vivere, all’interno di una cornice di pubblico meravigliosa: gli andriesi risponderanno ancora una volta presente, i murgiani hanno polverizzato in poche ore i 250 biglietti messi a disposizione per la tifoseria ospite. E poi c’è il campo, che di emozioni saprà regalarne parecchie.