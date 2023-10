Un confronto a più voci sui temi della collaborazione tra famiglie e altri attori della scena sociale: si terrà martedì 17 ottobre un evento promosso dall’Ats composta da Nuove Prospettive Soc. Cooperativa Sociale, capofila, Una famiglia in più ODV e Centro di Orientamento Don Bosco APS, nell’ambito del Progetto “Humus – Coltivare e generare nuove prassi”, esito della co-progettazione con la Regione Puglia ed altre realtà del Terzo settore regionale.

Tema dell’evento sarà “La famiglia come risorsa” e si pone nell’azione 3 relativa alla promozione del protagonismo delle famiglie e costruzione di “alleanze” tra servizi pubblici (sociali, sanitari, educativi) e soggetti del terzo settore, prevedendo la realizzazione, su tutto il territorio regionale, di attività, eventi, incontri in-formativi.

«Dopo una preliminare mappatura sugli ambiti territoriali – spiegano dall’Ats -, relativa alla presenza dei centri servizi per le famiglie (ex art.93) e ad azioni specifiche sul protagonismo delle famiglie si intende, in questa nuova fase, promuovere l’animazione territoriale per stimolare e connettere le comunità locali, anche attraverso una “contaminazione” delle buone prassi messe in atto finora. Questo avverrà nei luoghi in cui si è sviluppato l’attivismo delle famiglie e della comunità, ma anche soprattutto laddove il territorio sembra non aver attivato il sostegno allo sviluppo del protagonismo delle famiglie».

Le famiglie dunque saranno protagoniste e potranno dialogare con interlocutori di vari ambiti: saranno presenti infatti Monica Montaruli, A.S. Specialista con esperienza in processi partecipativi locali, Giuseppe De Robertis, A.S. del Comune di Andria, referente per il PSZ di Andria, Maria Consolo, Pres. della Coop. Sociale Nuove Prospettive – partner progetto Humus, Francesco Bernabei, Esperto di sviluppo sociale con lo specifico scopo di avviare e partecipare a processi per la prima ideazione e la promozione di idee, pratiche e percorsi di interesse collettivo, Roberto Crescini, Dir. scolastico I.C.S. “A. Mariano – E. Fermi” di Andria, Dora Conversano, Assessora alla Persona del Comune di Andria, e Mariangela Petroni, Assessora alle Politiche sociali del Comune di Canosa di Puglia. A moderare Felice Addario, Sociologo ed esperto di politiche sociali.

«La “Famiglia come risorsa” – spiega Maria Consolo – si pone come un momento di confronto a più voci sul tema del Protagonismo delle famiglie quale forma di attivazione per una maggior consapevolezza dei loro stessi bisogni e, soprattutto, delle soluzioni possibili ed attuabili autonomamente mediante la reciproca collaborazione tra famiglie.

La riflessione sul tema del Protagonismo delle famiglie per condividerne significati e strategie si rende necessaria in quanto è uno degli obiettivi che le politiche famigliari si sono poste a partire dal livello nazionale, per concretizzarsi negli Ambiti locali all’interno dei Centri Servizi per le famiglie. L’azione 3: “Protagonismo delle famiglie e alleanza pubblico-privato” del progetto Humus – coltivare e generare nuove prassi del Piano regionale, di cui questa iniziativa fa parte, ne dà sostanza».

Appuntamento dunque al 17 ottobre alle ore 15.30 presso la Sala “P. Attimonelli” in corso Cavour 194. L’evento è gratuito ed è aperto a tutta la cittadinanza.

Nell’occasione sarà possibile anche iscriversi al mini-percorso per famiglie, con l’obiettivo di sensibilizzare e coinvolgere prima in un’azione di raccolta dei bisogni più concreti e poi nell’individuazione di soluzioni di sostegno reciproco e di protagonismo nei confronti delle Istituzioni.

Il percorso è gratuito, aperto anche ai bambini, i quali verranno coinvolti in laboratori/giochi adatti a loro.