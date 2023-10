Denunciato dalla Polizia Locale il conducente 32enne in stato di ebbrezza alcolica coinvolto in un incidente stradale avvenuto nei pressi dell’area parcheggio del Centro Commerciale “La Mongolfiera” di Andria.

Erano le ore 16.30 di ieri 6 ottobre quando al centralino della centrale operativa del Comando di Polizia Locale è arrivata una richiesta di intervento urgente nei pressi del suddetto centro commerciale perché si era verificato un incidente stradale nel quale era coinvolto un conducente, un giovane uomo, in evidente stato di ebbrezza alcolica, che tentava di allontanarsi dal luogo.

Gli agenti intervenivano immediatamente e, oltre a rilevare il sinistro stradale, che non registrava feriti, sottoponevano i conducenti agli accertamenti preliminari con il precursore per verificare l’eventuale ingestione di alcool. Tale accertamento dava esito positivo per il 32enne, che veniva sottoposto alla verifica con l’etilometro risultando in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico piuttosto alto, per cui è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza, con conseguente ritiro della patente di guida e fermo amministrativo del veicolo.