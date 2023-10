«Nel giugno scorso a causa delle persistenti piogge che avevano interessato anche la nostra provincia, la BAT, i vigneti erano stati attaccati dalla Peronospora, causando notevoli danni alle coltivazioni in campo, che hanno avuto ripercussioni anche sull’attuale raccolta, con cali consistenti e pesanti conseguenze per l’economia agricola pugliese. In quei giorni visitai alcune aziende agricole constatando una devastazione senza precedenti». Inizia così una nota della deputata di Fratelli d’Italia l’On. Mariangela Matera che parla delle iniziative del Governo per la peronospora che ha colpito le campagne pugliesi ed in particolare della BAT.

«Gli appelli rivolti, in modo particolare dalle organizzazioni di categoria, hanno trovato immediata risposta nel Governo. All’interno del Decreto Asset, che abbiamo approvato ieri alla Camera dei Deputati, è previsto anche l’incremento di 7 milioni di euro delle risorse utili a risarcire tutti coloro che hanno subito danni da peronospora. Penso a tutti quegli agricoltori pugliesi, che hanno visto vanificati i propri sforzi di un’intera stagione, a causa di questa malattia che colpisce la vite e crea ingenti danni vegetativi e produttivi. Ancora una volta, il governo non lascia indietro nessuno, perché tutti hanno diritto a guardare al futuro con fiducia. Questa Nazione ha solo bisogno di azioni concrete e non delle polemiche sterili delle sinistre».