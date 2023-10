Proseguirà nei prossimi giorni nei Licei di Andria il road show dell’Its Academy “Puglia Marketing&Design” (PU.MA.) per la presentazione di due corsi di alta specializzazione per il biennio 2023-2025. Il primo dei due corsi è di “Assistant Store Manager” particolarmente adatto alla Grande Distribuzione Organizzata ed il secondo di “E-Commerce e sales manager”, dunque utile per maturare una competenza professionale nel commercio elettronico e nelle tecniche di vendita innovative per l’omnicanalità distributiva. Agli studenti dei licei ne saranno illustrati gli obiettivi, i vantaggi e i tempi di realizzazione di questi corsi che hanno al loro attivo , alla loro conclusione, di possibilità occupazionali elevatissime.La partecipazione ai corsi degli Its è infatti “premiata” da un indice di occupabilità che supera il 90%.Il corso sull’Assistant Store Manager si terrà ad Andria e quello sul Commercio on line a Bari.

“I corsi – spiega il prof. Savino Santovito, docente del Dipartimento di Economia e Finanza all’università di Bari- partiranno nel mese di ottobre e pertanto vanno subito effettuate le pre-iscrizioni. La Regione Puglia ha pubblicato il bando e noi stiamo avviando ogni utile attività informativa sui due corsi e la selezione dei partecipanti. Non ci sono limiti di età per la partecipazione, ed è necessario possedere un diploma di scuola media superiore. La frequenza è gratuita. Ogni corso può avere massimo 25 partecipanti, in casi particolari 30, proprio per garantire – prosegue Santovito – rapporti diretti tra docenti, aziende e corsisti. Alla fine del biennio c’è un esame di Stato e ogni corso prevede – e questo è l’aspetto decisivo e che spiega l’alta occupabilità dei corsisti – una parte in aula e una parte, di quasi 800 ore, direttamente nelle aziende coinvolte per materia”. La presentazione ai Licei segue quella fatta nei giorni scorsi al Museo Diocesano di Andria e nelle altre scuole superiori che sono direttamente coinvolte, per materia, nella costituzione di questo Its Academy che ha sede ad Andria ed è stato fondato con atto notarile il 22 marzo a Palazzo di Città.

L’Its Academy PU.MA. – costituito da 32 soggetti tra istituzioni pubbliche, istituti solastici superiori, organizzazioni e altri ITS – si è collocato in prima posizione tra i 10 raggruppamenti che, nei mesi scorsi, si erano candidati, da tutta la Puglia, per ottenere il riconoscimento regionale. Ora l’Its Academy Pu.Ma. fa parte dei 10 Its ufficiali su cui può contare tutta la regione.