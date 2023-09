Oltre 1500 tifosi nel piccolo impianto di Sant’Angelo dei Ricchi, entusiasmo alle stelle come non si vedeva da molti anni, cori, emozioni ed i tanti applausi per dirigenza e calciatori della prima squadra oltre allo staff del settore giovanile. La città di Andria ha abbracciato ufficialmente la Fidelis ieri sera non prima di aver avuto la possibilità di accogliere anche una storica novità e cioè quella del nuovo bus brandizzato nato grazie ad un importante accordo tra la società biancazzurra e tre realtà del territorio molto importanti come Telesveva, l’agenzia di comunicazione Artsmedia e l’agenzia di pubblicità CSA. Una partnership con tre aziende andriesi rimarcata più volte nel corso della serata che ha visto tra i mattatori proprio il neo patron Giuseppe Di Benedetto.

Spazio agli amarcord con il direttore generale Franco Fuzio ed il responsabile del settore giovanile Raffaele Quaranta e spazio anche ai saluti affettuosi dell’olimpionico marciatore andriese Francesco Fortunato e dell’attore Riccardo Scamarcio. E poi l’arrivo della squadra sul palco assieme allo staff tecnico guidato da Francesco Farina e del consulente di mercato Savino Daleno.

Nessuno ha escluso possibili ultimissime novità di mercato. Non è mistero la trattativa avviata ed in fase avanzata con il centrocampista Daniele Sciaudone per cui c’è una proposta formale della Fidelis.

Alle porte c’è però già un impegno difficile sul campo di un Casarano che non è partito nel migliore dei modi. Ma la rosa dei salentini è sicuramente tra le più forti del girone.

Il servizio completo su News24.City.