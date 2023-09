Nella riunione dell’11 settembre 2023 si è riunita al Viminale la Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti locali (Cosfel), presieduta dal sottosegretario Wanda Ferro, per esaminare gli aspetti relativi alle problematiche di finanza locale e a quelle del personale degli enti locali.

Nel corso della riunione tra gli atri provvedimenti è stata esaminata, l’istanza presentata da un comune di autorizzazione ad assumere un funzionario tecnico ad alta specializzazione per un anno – ai sensi dell’art. 31 bis del decreto legge n. 152/21 convertito nella legge n.233/21 – per le esigenze connesse alla attuazione dei progetti di istruzione e ricerca, adeguamento antisismico e digitalizzazione presentati dall’ente e ammessi al finanziamento, nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Inoltre, la Commissione ha esaminato 27 delibere, approvando 5 rideterminazioni di dotazioni organiche, 214 assunzioni a tempo indeterminato (fra cui 4 stabilizzazioni) e 18 a tempo determinato.

Tra gli enti per i quali sono state approvate alcune rideterminazioni di dotazioni organiche e assunzioni, si evidenziano i comuni di Marano di Napoli (NA), Andria (BAT), Rende (CS), Teano (CE), Jolanda di Savoia (FE), Rignano Flaminio (RM) e San Gemini (TR).

La rideterminazione della dotazione organica ed il collegato fabbisogno assunzionale del Comune di Andria per le annualità 2023-2025, prevede complessivamente 91 nuove assunzioni; dall’esterno n. 32 per il 2023 e n. 22 per il 2024 e dall’interno con relative progressioni verticali n. 27 per il 2023 e n. 10 per il 2024).

Si veda a tal proposito l’allegata tabella riepilogativa per profili professionali.

“Questa importante notizia – afferma la Sindaca Giovanna Bruno – conferma la bontà dell’azione intrapresa dall’Amministrazione Comunale in materia di organizzazione del personale e di inserimento di nuove figure professionali nell’Ente. Stiamo continuando in questo percorso, dopo anni di ritardi, rimettendo al centro le politiche sul personale e dando spazio alla valorizzazione professionale del personale interno ed al contemporaneo innesto di giovani leve che possono determinare un salto di qualità dell’azione amministrativa.

Ringrazio sin da ora per l’impegno profuso, che continuerà nei prossimi mesi per dare attuazione al piano assunzionale, l’ass. Pasquale Colasuonno, il Segretario Generale, dott.ssa Rosa Arrivabene, per il coordinamento intersettoriale, la Dirigente del Settore Risorse Umane, dott.ssa Grazia Cialdella e tutto il personale del settore”.