Nei giorni scorsi la Polizia di Stato di Barletta Andria Trani, nell’ambito di capillari servizi di controllo del territorio uniti ad una serie di accertamenti amministrativi, ha sanzionato un esercente operante nel settore della vendita dei tabacchi in quanto consentiva ad un quindicenne l’acquisto di un pacchetto di sigarette.

Nello specifico personale dell’U.P.G.S.P. della Questura di Andria, mentre transitava lungo una via particolarmente frequentata da persone di giovane età, notava un individuo uscire da una rivendita di tabacchi con in mano un pacco di sigarette completamente integro, appena acquistato. I successivi controlli consentivano di appurare la giovane età della persona controllata che risultava avere soltanto 15 anni. Ulteriori accertamenti svolti da personale dell’Ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza hanno consentito di appurare, in capo al titolare della rivendita, la violazione dell’articolo 25 del Regio Decreto nr. 2316 del 1934 (divieto di vendita di prodotti del tabacco a persona minore di anni 18) con conseguente applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1000, con ammissione al pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla contestazione.

È bene evidenziare che la normativa in questione obbliga il venditore a chiedere all’acquirente l’esibizione di un documento d’identità salvo che la maggiore età sia manifesta. In caso di recidiva, la sanzione amministrativa raddoppia e la licenza all’esercizio dell’attività potrà essere sospesa per tre mesi.

L’intensificazione delle attività di controllo proseguirà anche nelle prossime settimane.