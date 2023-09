A mezzogiorno di oggi, giovedì 14 settembre, come annunciato tutti i telefoni cellulari presenti sul territorio pugliese hanno ricevuto un messaggio di test accompagnato da un suono unico e facilmente riconoscibile perché diverso da quelli in dotazione sui dispositivi. Si tratta del primo test del nuovo sistema di allarme pubblico nazionale “IT-Alert”, promosso dal dipartimento di Protezione civile, che una volta superata la fase di sperimentazione, permetterà di informare tempestivamente la popolazione in caso di gravi emergenze imminenti o in corso. Il sistema di allerta, una volta entrato effettivamente in funzione, si attiverà in caso di maremoto, collasso di una diga, attività vulcanica, incidenti nucleari o in stabilimenti chimici, e in caso di precipitazioni intense e dissesti idrogeologici. Molto importante per la fase di test odierna è rispondere al questionario a cui è possibile accedere tramite il link allegato al messaggio di allerta. Le risposte degli utenti consentiranno al Dipartimento di Protezione civile di migliorare lo strumento.

“IT-Alert” è arrivato per alcuni puntuale a mezzogiorno, per altri qualche minuto più tardi. Non tutti i pugliesi erano al corrente del test e non sono mancate segnalazioni e richieste di chiarimento una volta ricevuto il messaggio. Qualcuno, inevitabilmente, ha avuto non poca paura nel ricevere ed ascoltare il messaggio d’allerta.