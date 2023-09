Penne, matite, quaderni ma anche righe, compassi e zaini. Tutta la generosità dei cittadini andriesi raccolta per l’iniziativa “Dona la spesa, materiale didattico”, nello scorso fine settimana, grazie al prezioso coinvolgimento dell’Associazione Scuola è Vita e della Caritas andriese con i volontari del servizio civile.

Dare una mano in modo semplice per chi ne ha bisogno alla vigilia dell’inizio della scuola in una iniziativa in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e che ha riscosso un ottimo successo all’interno della grande struttura commerciale andriese.

In particolare l’Associazione Scuola è Vita, impegnata da alcuni anni sul territorio andriese in diverse donazioni in favore degli istituti scolastici, ha voluto coinvolgere le giovanissime generazioni attraverso una partnership con la Manzoni Sport e le atlete di una delle formazioni giovanili. Una catena della solidarietà che parte da una formazione costante alla cittadinanza attiva ed alla condivisione.

