Il giorno 4 settembre 2023 il Comune di Andria ha provveduto alla consegna dei lavori in via d’urgenza, in favore della Didaco srl, ditta aggiudicaria dell’esecuzione dei lavori di realizzazione del nuovo centro comunale di raccolta differenziata di rifiuti urbani e assimilati nel Comune di Andria (isola ecologica). Il centro di raccolta comunale sarà allocato presso un immobile acquisto al patrimonio comunale in seguito a confisca, sito in via Canosa c.da “Chiancarulo”.

L’intervento è reso possibile grazie ad un finanziamento P.O.R. FSE 2014/2020 ed ha come obiettivo di fornire un ulteriore strumento per combattere il tedioso fenomeno degli abbandoni dei rifiuti nelle campagne e nelle periferie nonché per incentivare ed aumentare le percentuali dì raccolta differenziata.

I lavori di realizzazione dell’opera dovranno essere eseguiti ed ultimati nel termine di giorni sessanta dalla consegna.

Con questo intervento, dichiara l’assessore all’ambiente Savino Losappio «il nostro impegno per contrastare le pratiche illecite di abbandono dei rifiuti continua e si rafforza. Si dota finalmente la città di una seconda isola ecologica, in una zona diametralmente opposta a quella in cui insiste l’altro centro di raccolta.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e contribuito a far si che anche questo obiettivo sia oramai prossimo alla realizzazione, dopo un lungo e complesso iter burocratico».