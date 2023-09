Fine settimana all’insegna del teatro, del talk e delle esplorazioni artistiche al Festival Internazionale Castel dei Mondi di Andria. Nel pomeriggio spazio al secondo appuntamento di un progetto dedicato al mondo dei fumetti: “Fuori Luogo”, che dopo il workshop di ieri, prende la forma di in un interessante talk sull’arte della graphic novel, in programma alle ore 19 all’Officina San Domenico.

Stasera invece sarà la volta invece della prima regionale di “Ulisse, Macerata”, spettacolo di Fiammetta Carena con Luigi Moretti della Compagnia del Sole. A fare da sfondo la storia di un moderno Ulisse, uomo di provincia, incattivito dalla vita, che intraprende un insolito viaggio, incontrando i personaggi e affrontando gli ostacoli del famoso poema omerico.

In serata spazio anche alle repliche con “La simpatia di tutte le cose” di Michele Sinisi, alle 21.15 al teatrino San Francesco, le marionette di “Cabaret Decadanse” all’Officina San Domenico e “7 contro Tebe da Eschilo”, ancora in scena alle 21.30 presso il Museo Diocesano.

Assolutamente da non perdere anche il menù di domenica 3 settembre. Si parte fin dal tardo pomeriggio, dall’ex macello comunale di via Don Riccardo Lotti, con “Edipo, Corpo di Voce”, a cura di Andrea Cramarossa del Teatro delle Bambole, già presente sul palcoscenico della kermesse con la mostra “Cosmogonie Incorpo”, ospitata al Museo Diocesano. Si tratta di un workshop di arte performativa, destinato a performer, attori, danzatori, cantanti ed incentrato sul mito di Edipo sul mito di Cibele. Si comincia alle ore 19. Per la sezione Focus Puglia, sarà di scena alle 21.15 al Centro Provinciale Istruzione per Adulti di viale dei Comuni di Puglia “Non tutti i ladri vengono per nuocere”, tratto da una commedia di Dario Fo. Una produzione del Gruppo Abeliano con la regia di Vito Signorile.

Un progetto partito per reagire alla crisi pandemica e alle difficoltà socioeconomiche dell’attualità con l’organizzazione di una factory creativa sperimentale, rivolta a giovani attori del territorio pugliese. A chiudere il programma del week-end, lo spettacolo “Super Santos (Uno che ce l’ha fatta)”, di Donato Paternoster, a cura del Centro Arti Integrate. Un lavoro ispirato ad una storia vera: quella di una giovane promessa del calcio che rinuncia al sogno di una lussuosa vita da campione di serie A, per vestire le umili vesti del frate francescano. Appuntamento alle ore 22 alla casa di accoglienza “Santa Maria Goretti”.