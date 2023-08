E’ stato reso noto il percorso della processione della Madonna dei Miracoli che si terrà ad Andria nella notte tra il 25 ed il 26 agosto.

Ecco nel dettaglio: Piazza Duomo, Piazza La Corte, Via La Corte, Via Vaglio, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Porta Castello, Via Bovio, Piazza Umberto I, Via Attimonelli, Pendio San Lorenzo, Via Sant’Andrea, Via S. Maria dei Miracoli e Piazza San Pio X.

Lungo il percorso è stato istituito il divieto alla circolazione veicolare a partire dalla mezzanotte e fino a cessata esigenza.