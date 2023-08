Presentato in Sala Giunta, alla presenza del Sindaco di Andria, dell’Assessore Cesareo Troia, del Presidente della BCC Canosa Loconia Antonio Sabatino, della Consigliera Regionale Grazia Di Bari, del vice presidente BAT Lorenzo Marchio, del Presidente dell’Associazione AXV Onlus Felice Gemiti, il concerto del M° Nicola Piovani presso il piazzale di Castel del Monte il prossimo 24 agosto.

Dopo un breve video di saluto del premio oscar M° Nicola Piovani, il Sindaco ha dichiarato: ”Siamo orgogliosi di ospitare questo importante evento rientrante tra quelli di punta dell’intero calendario regionale e dell’estate andriese; determinante è stato l’apporto di Puglia Promozione, che ha scommesso su questa vetrina internazionale. Stiamo lavorando sempre di più per legare l’unicità del sito Unesco ai nostri territori, uscendo dalla logica campanilistica che nel tempo ha solo danneggiato e ristretto le opportunità di crescita delle nostre Comunità.

Con questo evento si apre, di fatto, anche la XXVII edizione del Festival Caste dei Mondi, in programma dal 25 agosto al 24 settembre; anche per questa kermesse, determinante è stato l’apporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese.

In ogni occasione, sperimentiamo il contributo fattivo di tanti privati che sostengono le iniziative di promozione turistica e culturale della Città, proiettata a profondere positività per quelle che sono tutte le sue sane potenzialità”.

Il Dott. Antonio Sabatino, Presidente del Consiglio di Amministrazione della BCC di Canosa Loconia ha dichiarato: “La Banca vuole distinguersi per il proprio orientamento sociale e per la scelta di costruire il bene comune, ispirandosi ai valori previsti nel suo statuto. Il nostro istituito non ha smesso di credere nella crescita economica e culturale dei territori in cui opera, provando a sostenerli fattivamente nelle iniziative di elevato spessore culturale come quella del M° Piovani. Plaudiamo all’Amministrazione Comunale della Città di Andria per aver intercettato e realizzato uno degli eventi più prestigiosi dell’estate pugliese che porterà ulteriore lustro al territorio ed allo storico luogo, patrimonio dell’UNESCO. anche con l’impegno costante

L’evento è andato già tutto esaurito.