«Quella dei 10minuti di tolleranza, per il pagamento del posteggio a strisce blu, era una misura semplicemente di buon senso e civiltà. Apprezzata dai cittadini poiché consentiva di sbrigare una pratica veloce e/o avere il tempo materiale per recarsi nei pressi della colonnina più vicina e procedere al pagamento; oltre ad aumentare la disponibilità dei parcheggi, grazie alla rotazione della sosta (sua funzione principale). L’amministrazione Bruno, con una delibera di giunta del 9 agosto, ha deciso di eliminarla, assieme ad altre misure, come l’esenzione per le auto ibride». Lo scrivono in una nota congiunta il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Andrea Barchetta ed il commissario cittadino FdI Sabino Napolitano.

«Dopo il salasso della TARI, ecco un altro “regalo estivo” da parte del centro-sinistra andriese, sempre ben impegnato ad affrontare tematiche di politica nazionale: mentre il governo Meloni, però, procede a tassare gli extraprofitti delle banche per aiutare famiglie e lavoratori, l’amministrazione Bruno aumenta indiscriminatamente le tasse e usa i parchimetri per far cassa sulla pelle dei cittadini, senza rispetto nei loro confronti. Inoltre rimaniamo ancora più sconcertati leggendo i chiarimenti del dott. Griner, che si emula intervenendo al posto del silente assessore alla mobilità e del Sindaco. E questo sarebbe il modo di “incentivare la mobilità sostenibile”?».