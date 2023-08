Intensificazione dei controlli da parte delle Forze di Polizia per contrastare con efficacia il fenomeno dei furti all’interno delle aziende operanti nella zona PIP di Andria. E’ quanto disposto nel corso della seduta odierna del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi nel pomeriggio presso la sede del Palazzo del Governo di Barletta, come risposta immediata alle segnalazioni pervenute nei giorni scorsi da parte della associazioni di categoria degli imprenditori (A.I.P.A. e Confcommercio) rispetto ad episodi di furti, nelle ore serali e notturne, di merce, mezzi di servizio ed incassi all’interno dei locali e dei capannoni della predetta area.

Al tempestivo ed efficace potenziamento dei controlli ad opera delle Forze di Polizia, disposto quest’oggi in Prefettura, seguirà, dopo la pausa ferragostana, una più approfondita disamina della situazione in una seduta monotematica del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, estesa anche alla partecipazione dell’Amministrazione Comunale di Andria e delle stesse associazioni di categoria degli imprenditori anche ai fini dell’eventuale definizione di nuove strategie di controllo.

La situazione continuerà dunque ad essere costantemente monitorata in sede prefettizia di coordinamento delle Forze di Polizia, con il solito invito agli imprenditori, ribadito anche nel corso della recente riunione dell’Osservatorio sulle Tensioni Economico-Sociali tenutosi presso il Comune di Andria, a denunciare eventuali episodi subiti quale presupposto indispensabile per un più efficace contrasto dei reati predatori sul territorio.