Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del comitato per il Nuovo Ospedale della BAT, il quale ha fatto un resoconto della situazione:

«Dopo lo svolgimento della Terza Commissione del Consiglio Regionale del 17 Luglio scorso, il Comitato per il Nuovo Ospedale della BAT ha proseguito la propria attività con una serie di incontri e interlocuzioni a livello regionale. Dagli incontri è emerso con chiarezza un calendario, abbastanza stringente, di attività per giungere alla chiusura del progetto con il relativo finanziamento a completamento, in tempi brevi. Riepiloghiamo quanto emerso dalla Commissione Regionale Sanità del 17 luglio 2023 e dagli incontri successivi:

1. il 10 luglio, con la ASL BAT, ASSET e la Sezione Governo dell’offerta del Dipartimento Salute, si è riunita la cabina di regia regionale per i nuovi ospedali, in cui sono state stabilite le azioni da porre in essere. Dell’incontro è stato predisposto un verbale, che non è ancora stato redatto, ma che sarà completato e controfirmato a breve. Di questo verbale siamo in attesa e sarà reso noto appena in nostro possesso.

2. Si è in attesa dell’analisi di confronto fra il precedente studio di fattibilità, che ha dato il via al progetto da 139 milioni di euro, e il nuovo studio di fattibilità, che spiegherà dove si colloca il nuovo progetto, tra i 139 milioni di euro e i 270 milioni di euro del progetto approvato dalla precedente Direzione generale ASL. Rispetto a tali elementi, va costruito il piano clinico gestionale, che dovrà essere trasmesso a Roma, affinché riprenda il percorso di assegnazione definitiva delle risorse finanziarie che consentiranno di completare il progetto.

3. La chiusura della procedura di revisione di questo quadro complesso si prevede all’incirca entro il mese di agosto, con la definizione del nuovo Piano clinico gestionale e il valore orientativo della commessa. Le puntualizzazioni tecniche in corso, con la revisione del piano clinico-gestionale e la reale valorizzazione della spesa, porteranno ad accelerare in modo significativo i tempi per l’avvio della gara di costruzione;

4. A conclusione di queste fasi, la Prima e la Terza Commissione Consiliari della Regione saranno notiziate circa la scansione dei tempi che porteranno all’approvazione della deliberazione che consentirà l’avvio della gara di costruzione.

5. ASSET avrebbe garantito la predisposizione dell’accordo di programma, che verrà trasmesso alla Giunta Regionale per l’approvazione, per poi sottoporlo, dopo le firme congiunte con Provincia, ASL BAT e Comune di Andria, allo stesso Comune, al fine di approvare entro 30 giorni dalla sottoscrizione la variante per gli espropri e quindi consentire di chiudere anche le procedure urbanistiche.

Rispetto a quest’ultimo punto sappiamo che l’amministrazione comunale è pronta a portare in Consiglio Comunale la delibera di approvazione della variante. Il Comitato ritiene che questo sia un passaggio fondamentale ed un tassello indispensabile a consolidare il percorso per il nuovo ospedale. Siamo convinti che il Consiglio Comunale, nella sua interezza, sarà pronto a cogliere questo appuntamento. Il Comitato continua la sua attività di vigilanza e interlocuzione con le Istituzioni, al fine di monitorare l’andamento delle varie fasi che porteranno alla realizzazione del nuovo Ospedale della BAT».