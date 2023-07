«Carissimi giovani che siete in partenza per la GMG di Lisbona,

con grande gioia e amicizia vi porgo il saluto più caro insieme all’augurio del “Buon viaggio” per l’esperienza che state cominciando in queste ore. Vi raggiungerò anch’io a Lisbona per gli ultimi giorni della GMG, in coincidenza dell’incontro con il Papa. Sarò a salutarvi alla partenza da Andria. Ma intanto vi accingete a compiere un viaggio che, facendovi trascorrere tante ore insieme, vi darà certamente l’opportunità di fare belle e nuove esperienze di amicizia e soprattutto di fede, compresa quella del servizio agli ammalati, a Lourdes.

Vi auguro, perciò, un buon viaggio! Vi auguro di portare con Voi, al ritorno, non solo cari e bei ricordi, ma soprattutto tanto entusiasmo con il quale contagiare le vostre famiglie e le Comunità Parrocchiali. Certamente tornerete arricchiti di tanti bei ricordi, tante belle lezioni di vita per il vostro cammino e la vostra testimonianza di giovani che sono pazzamente innamorati del messaggio cristiano, del Vangelo di Cristo e del mondo. Vi auguro di essere come la Madre Maria che raggiunse “in fretta” la cugina Elisabetta, per raccontare la gioia della venuta del Figlio di Dio nel cuore della storia degli uomini. Vi auguro di farvi contagiare dalla fretta di Maria per tornare pieni di gioia ad animare le vostre comunità parrocchiali, le vostre cerchie di amici, le vostre famiglie.

Buon viaggio, cari giovani amici!»