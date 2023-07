Motociclista ferito in un incidente stradale verificatosi su Via Barletta all’altezza dell’ingresso dell’Hotel l’Ottagono.

Intorno alle ore 19:30 di ieri un motociclo T-Max è venuto a collisione con autocarro sul quale erano trasportati operai in trasferta, che, al termine di una dura giornata lavorativa, rientravano presso l’Hotel. Il centauro è rimasto ferito ed è stato soccorso dapprima dagli stessi operai e poi trasportato, da autoambulanza del 118, presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “L. Bonomo” di Andria. Le sue condizioni, per fortuna, non destano preoccupazione.

Sulla via Barletta, già densamente trafficata a causa delle chiusure per i lavori di interramento della Ferrovia Bari Nord, si è formata una lunga coda di veicoli fino al momento dell’intervento, per i rilievi di rito, degli Agenti del Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale di Andria, che curano le indagini per accertare le modalità e le responsabilità del sinistro stradale.

In questi giorni di caldo torrido, sottolineano dal Comando di Polizia Locale, si è registrata un’impennata del numero degli incidenti stradali che vedono coinvolti i veicoli a due ruote (a motore e non), che, già fisiologicamente aumentano con l’avvento dell’estate. Si raccomanda di tenere sempre comportamenti prudenti alla guida dei veicoli, rispettosi delle norme del Codice della Strada, l’unico modo per evitare tragedie.