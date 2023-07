Inaugurazione della mostra “Intelligenza artificiale & Progettazione Architettonica – dal Padiglione Urbano al nuovo polo teatrale per la città di Andria”. Mercoledì 26 luglio alle ore 18:30, ex Mattatoio via canosa.

Il Comune di Andria ha avviato una proficua attività di collaborazione con il Politecnico di Bari finalizzata alla cooperazione nell’ambito di progetti di ricerca in partnership di interesse comune.

I contenuti dell’attività verranno resi noti in una apposito convegno che si svolgerà il 26 luglio p.v., alle ore 18.30, presso l’ex mattatoio Comunale di via Canosa, ove saranno esposte le tavole di progetto in merito ad alcune proposte di arredo urbano mediante “Padiglioni” su alcune piazze significative del tessuto storico andriese e un progetto di un Polo Culturale in un’area strategica per la città, l’attuale area destinata al mercato ortofrutticolo, già interessata da un processo di rigenerazione urbana con i PINQUA che qualifica quest’area come un Polo Culturale.

Quella offerta, non è un’opera finanziata o una scelta immutabile, ma vuole esprimere una visione possibile di una ulteriore riqualificazione dell’area, rappresentata con lo strumento dell’intelligenza artificiale, come potente strumento di visione ed interpretazione dello spazio a riqualificarsi.

Questa amministrazione – dichiara l’ass. al Quotidiano arch. Mario Loconte – “vuole mettere al centro di qualsiasi processo di sviluppo del territorio che investi l’urbanistica, l’ambiente, l’agricoltura, il sociale con i suoi servizi, la scuola, lo sport, il turismo, il commercio e tutta l’imprenditoria locale. Dobbiamo intendere la “cultura”, come conoscenza critica e consapevole dello sviluppo di ogni ambito che si ripercuoti inevitabilmente con positività sul tessuto sociale dei cittadini e come occasione di sviluppo della nostra città! Con questa consapevolezza, abbiamo deciso di avviare un percorso con il Politecnico di Bari con l’obiettivo di elaborare proposte e visioni dello spazio urbano finalizzate alla disseminazione della cultura progettuale nel Settore Pubblico.”

Alla mostra sarà presente il Sindaco Giovanna Bruno, il Rettore del Politecnico – Francesco Cupertino, Grazia di Bari – Consigliera Cultura Regione Puglia, l’arch. Andrea Roselli – Presidente Oappc BAT e l’intera amministrazione comunale.