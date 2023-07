Sono iniziati in mattinata, come previsto, le opere di scavo nell’area della zona Pip in cui sorgerà il nuovo mercato ortofrutticolo di Andria. Si tratta degli interventi propedeutici all’installazione del pre-fabbricato che in quell’area di via della Costituzione ospiterà il mercato ortofrutticolo, ormai pronto a lasciare la storica sede di via Barletta. C’è voluto del tempo prima che iniziassero i lavori, inizialmente previsti per il mese di maggio. Una serie di vicissitudini tecniche e burocratiche ne hanno ritardato l’avvio. Nelle intenzioni, il mercato ortofrutticolo dovrebbe cambiare sede entro la fine dell’anno, salvo ulteriori slittamenti di varia natura sui lavori appena iniziati. La struttura prefabbricata dovrebbe essere consegnata tra poco più di un mese. E intanto, ascoltando le impressioni di alcuni cittadini residenti nella zona, in molti si augurano che l’arrivo del mercato porti anche un nuovo asfalto lungo l’arteria principale della zona Pip. In particolare, soffermandosi alla rotatoria di fronte al cantiere, la strada è completamente danneggiata con buche anche piuttosto profonde e che costringono gli utenti a proseguire a passo d’uomo.

Lo start degli interventi in zona Pip arriva dopo un altro intervento atteso, ovvero la realizzazione di un varco pedonale in prossimità della rotatoria provvisoria di via Lissa, tra via Barletta e via Vecchia Barletta. L’attraversamento pedonale, inizialmente, non era stato considerato. Un problema che ha causato gravi disagi ai cittadini della zona nel passaggio da un lato all’altro del cantiere d’interramento ferroviario. Il passaggio è stato realizzato nel weekend scorso dopo la modifica al progetto presentato da Ferrotramviaria e Consorzio – che sta svolgendo i lavori – ed approvato dalla giunta comunale.