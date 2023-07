Un vasto incendio si è propagato poco fa tra la tangenziale di Andria e via Trani. Le fiamme stanno lambendo il ristorante vicino al luogo del rogo, “Villa Lamapaola”. Sul posto stanno intervento i vigili del fuoco, allertati dalla Polizia Locale di Andria. Si sta cercando di proteggere l’attività ristorativa prima che le fiamme avanzino pericolosamente. La colonna di fumo è evidente da tutta la città federiciana. Tra le curiosità, non appena è divampato l’incendio si è sollevato uno sciame di locuste dal terreno per emigrare in qualche altra zona.