Lo hanno notato alcuni cittadini appena entrati a palazzo di vetro, in piazza Trieste e Trento. Negli uffici demografici del comune di Andria l’impianto di climatizzazione non funziona o è mal funzionante, costringendo cittadini e alcuni dipendenti comunali a lavorare in condizioni non semplici, soprattutto in queste settimane segnate dal grande caldo. L’unica soluzione è rappresentata dai ventilatori che fioccano tra gli ambienti del palazzo di vetro. Andando a fondo nella questione, si scopre che in una parte della sede distaccata del comune l’impianto funziona regolarmente, mentre il problema resta circoscritto solo in un’ala specifica, quella dove si trovano i servizi demografici ed altri uffici in cui accede l’utenza cittadina, violando una norma legata alla sicurezza. La questione andrebbe avanti da tempo. Già lo scorso anno, e sempre nel periodo estivo, sono arrivate altre segnalazioni da parte dei cittadini sul tema climatizzazione dell’aria. Il comune, in realtà, ha già avviato e assegnato la gara per la riparazione e sostituzione parziale dell’impianto microclimatico del palazzo di piazza Trieste e Trento, ma ad oggi non c’è stato un seguito. Gli interventi non sono ancora partiti. Ancora, andando più indietro nel tempo si scopre che il problema trova radici durante la gestione commissariale, quando vennero chiamati in causa Spesal e la Funzione Pubblica ministeriale, i quali già registrarono degli inadempimenti da parte del Comune di Andria proprio sulle norme di sicurezza e corretta gestione della stessa. In quel periodo, segnato dall’emergenza covid, decine di dipendenti comunali del palazzo di vetro subirono il contagio. Dunque una situazione che necessita di chiarimenti, ma soprattutto di soluzioni per cittadini e quella parte di dipendenti dell’ente costretti a lavorare in condizioni certamente inaccettabili. Aggrappati ad un ventilatore.