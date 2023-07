Un nuovo percorso di accesso al Pronto Soccorso del “Bonomo” di Andria. L’ospedale cambia parzialmente look, dopo i lavori eseguiti negli ultimi mesi per migliorare i servizi di assistenza. Hanno riguardato la sala d’attesa, ristrutturata e riqualificata, la zona triage, quella di sbarellamento, con 5 postazioni ed il Nucleo Assistenziale Avanzato dotato invece di altre 6 postazioni. A queste vanno aggiunti gli 11 posti di Osservazione Breve Intensiva, di cui 5 di recente attivazione. Cominciati lo scorso mese di febbraio, i lavori hanno avuto un costo di circa 122mila euro, finanziati con il Decreto Rilancio. Questa mattina l’inaugurazione. In attesa della realizzazione del nuovo ospedale di Andria, resta alta l’attenzione sul “Bonomo”, per garantire la massima copertura assistenziale, anche sul fronte delle ben note carenze di personale, con un nuovo concorso pubblico bandito per 15 dirigenti medici. I lavori di adeguamento, intanto, saranno estesi anche ad altri punti del nosocomio.