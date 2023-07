«Come parlamentare del territorio il presidente della Camera, Fontana, ha affidato a me il ricordo della strage dei treni sulla Andria-Corato nel settimo anniversario della tragedia». Così il deputato di Fratelli d’Italia, On. Mariangela Matera al termine del suo intervento a Montecitorio.

«Per me una grandissima emozione: ricordo bene, come cittadina andriese, quel 12 luglio. Le città coinvolte, ma l’intera Puglia, erano sotto shock mentre di ora in ora il numero delle vittime aumentavano, alla fine se ne contarono 23, più del doppio i feriti, e dietro ogni nome una storia, speranze e sogni cancellati per sempre ma anche famiglie distrutte. Per questo nel mio intervento alla Camera ho voluto ricordare i loro nomi per farli rivivere, perché nessuno li dimentichi e perché la loro morte non sia stata inutile: la sicurezza dei trasporti pubblici deve essere una priorità. Sempre».