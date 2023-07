Da una fine ad un nuovo inizio. Cambio alla guida del Rotary Club “Castelli Svevi” di Andria. Da Vittorio Massaro a Lilla Bruno, che ricoprirà la carica di presidente per tutta la durata del prossimo anno rotariano. Un passaggio di consegne celebrato, con una delle cerimonie più attese e sentite: il tradizionale “passaggio del martelletto”, avvenuto ieri sera in una location suggestiva come il Resort “Coppe di Murgia”. Un momento che segna al tempo stesso la fine di anno associativo, con la consegna dei riconoscimenti ai soci che si sono particolarmente distinti per la loro attività rotariana, all’inizio di uno nuovo. Un anno che vedrà alla presidenza la dirigente scolastica Lilla Bruno, la seconda donna, dopo Francesca Caterino Ieva, a ricoprire questa prestigiosa carica.

Un passaggio di consegne che coincide anche il momento dei bilanci dell’ultimo anno associativo, ricco di progetti ed iniziative, sempre nel segno della beneficenza e della condivisione. Il servizio.