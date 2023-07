Il segretario generale della Cgil Bat, Michele Valente, augura buon lavoro alla segretaria regionale neo eletta della CGIL Puglia, Gigia Bucci:

«A lei e a tutta la segreteria pugliese rivolgiamo i nostri più sinceri auguri di buon lavoro, certi di trovare, come è stato negli anni passati con Pino Gesmundo la stessa collaborazione e sintonia al lavoro comune portato avanti fino ad oggi nella nostra organizzazione. Tanti sono gli impegni che attendono la nostra Cgil regionale, a partire dalle questioni sanitarie e dal welfare, passando per il rilancio delle politiche economiche e sociali, oltre a tutta la partita sulla formazione e sappiamo che Gigia saprà sui tavoli regionali far valere le ragioni del nostro sindacato come ha già ampiamento dimostrato di saper fare alla guida della Cgil di Bari. Con Gigia, siamo certi, di portare avanti inoltre la battaglia per la legalità nei nostri territori e per le pari opportunità, con determinazione e la tipica volitività delle donne».