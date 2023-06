«Prosegue il percorso di risanamento della Provincia di Barletta-Andria-Trani. Tra mille difficoltà l’Ente si sta rimettendo in moto e sta tornando piano piano alla normalità».

Lo dichiara il vicepresidente vicario dell’ente Lorenzo Marchio Rossi in vista del prossimo Consiglio provinciale in programma il 29 e 30 giugno prossimi nella rinnovata sede di piazza San Pio X ad Andria, così come promesso all’inizio dei lavori di ristrutturazione della stessa.

All’ordine del giorno il rendiconto di gestione dell’esercizio 2022. L’importante documento contabile andrà a fotografare la situazione economica e finanziaria della Provincia nell’anno precedente che ha chiuso con 3 milioni e mezzo di avanzo di amministrazione, frutto del buon lavoro fin qui profuso. Saranno certificati i miglioramenti che la Provincia ha ottenuto grazie all’impegno, alla determinazione e al gioco di squadra che l’intera amministrazione Lodispoto ha saputo mettere in campo.

«Il consiglio – ha voluto precisare il presidente vicario Marchio Rossi – si terrà nella sede rinnovata della Provincia a dimostrazione che gli impegni presi con i cittadini vengono rispettati».

«Gli obiettivi che ci eravamo prefissati si stanno piano piano raggiungendo – ha evidenziato con soddisfazione il presidente della provincia BAT, Bernardo Lodispoto -. Abbiamo sistemato tutte le vertenze con i dipendenti dal 2015 ad oggi e assunto nuovo personale. L’auspicio è che la Provincia possa tornare ad esercitare un ruolo più determinante sul territorio».