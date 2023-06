Dopo aver superato la fase provinciale di Domenica 21 Maggio svoltasi ad Andria e aver vinto il torneo interregionale del 17 Giugno al Dorado di Trani, la compagine del Padel Club di Andria si è qualificata per la finale nazionale del ” Bobo Padel Show ” – La battaglia dei Circoli – che si terrà a Brescia, nello splendido scenario del castello, Sabato 1 e Domenica 2 Luglio.

Il team del Padel Club Andria formato da 6 coppie di giocatori tra uomini e donne, ha avuto la meglio su altri 7 Club del Sud Italia ed ora affronterà per la conquista del titolo il Joy Padel Club di Roma, il MUP di Milano e il Country Club di Bologna.

Con il Club di Andria, per la finale nazionale, giocheranno anche due grandi nomi del calcio italiano come Lele Adani e Antonio Cassano, mentre altri ex calciatori appassionati di Padel, quali Di Biagio, Locatelli, Ambrosini e ovviamente l’organizzatore Bobo Vieri, affiancheranno gli altri Club finalisti.

“Siamo veramente orgogliosi di questi risultati sportivi raggiunti da un Club come il nostro nato meno di un anno fa – commenta il presidente e istruttore di Padel Sabino Mazzarisi – che ora potrà vedersela con Club notoriamente più affermati. Siamo anche felici che, il nome della città di Andria, possa essere affiancato in palcoscenici nazionali ad uno sport come il Padel in costante crescita per numero di appassionati ed affiliati”.