E’ un fenomeno che a questo punto diventa decisamente preoccupante e sistematico: si tratta dello sversamento di tonnellate di rifiuti di vario genere in terreni di proprietà di ignari cittadini che dalla notte al giorno si ritrovano questi imballaggi da dover poi smaltire. E’ l’incredibile storia che abbiamo raccontato a Trinitapoli qualche giorno fa ma è l’incredibile storia accaduta ad Andria, su di un terreno accanto ad un’azienda e confinante con la ex strada provinciale 231 un paio di settimane fa.

A parlare è direttamente il proprietario del terreno su cui nottetempo sono state sversate tonnellate di rifiuti speciali. Dagli scarti edili a quelli del settore conciario e moda sino ad elettronica. Il tutto già suddiviso in bancali e pronti ad esser smaltiti in discarica ma che, evidentemente per risparmiare sul costo finale, vengono portati nei terreni dove è agevole l’arrivo di tir come in questo caso. Il quantitativo, probabilmente, sarebbe potuto esser anche maggiore ma provvidenziale in quella nottata fu l’intervento di una volante della vigilanza privata. Sulla vicenda ora indaga la Questura BAT che ha raccolto anche diverse altre segnalazioni di questa pratica che sembra avere una matrice comune con rifiuti provenienti probabilmente da fuori regione. Ora, però, oltre al danno la beffa perché il proprietario del terreno sarà costretto a ripulire l’area a proprie spese.

La vicenda è monitorata costantemente anche dall’Amministrazione Comunale ed in particolare dal settore ambientale della Polizia Locale che è già intervenuta anche in altre due circostanze simili negli scorsi mesi anche a poca distanza da questo luogo sempre nei pressi della ex Sp231.