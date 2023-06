Luigi Di Franco entra a far parte della famiglia Virtus Andria. Esperienza, qualità e doti umane inconfondibili. Sono queste le caratteristiche che il tecnico andriese, volto noto della città federiciana e dell’intero territorio BAT, porterà nella prossima stagione calcistica della Virtus. Mister Di Franco ricoprirà il ruolo di responsabile organizzativo, affiancando il prezioso lavoro dello staff biancazzurro capitanato dal responsabile tecnico Virtus, Raffaele Quaranta.

Luigi Di Franco, classe ’74, laureato in Scienze Motorie con il massimo dei voti, in oltre vent’anni di attività ha lasciato un traccia indelebile nei settore giovanili andriesi di tanti sport, con particolare riferimento al calcio giovanile. Tra le sue innumerevoli esperienze, ricordiamo il ruolo di coordinamento nella Polisportiva Andriensis, di responsabile tecnico dell’attività di base con Fidelis Andria, Nuova Andria e Football Academy Andria. E poi ancora il suo ruolo all’interno della Federazione Italiana Giuoco Calcio – Settore Giovanile Scolastico, in cui attualmente ricopre l’incarico di collaboratore tecnico SGS-FIGC delegazione Trani. Di Franco, istruttore Uefa B, è anche Presidente provinciale degli allenatori (Aiac).

«Sono pronto per questa nuova avventura – ha detto Di Franco -. Con la Virtus Andria vogliamo offrire a ragazzi e ragazze gli strumenti giusti per crescere. Calcio, gioco di squadra ed educazione. Abbiamo un progetto ambizioso, non resta che mettersi subito al lavoro per i nostri giovani».

«Gigi Di Franco è, senza dubbio, uno degli istruttori di calcio più validi del territorio – ha aggiunto il presidente della Virtus Andria, Marian Gecaleanu -. Ed è anche un esempio per tutti noi addetti ai lavori. Il suo ingresso nella nostra famiglia è un valore aggiunto».