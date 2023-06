«L’unica parola che mi viene in mente è rispetto. Naturalmente per la sentenza e per il lavoro di pubblici ministeri, avvocati e giudici, ma anche per il dolore delle famiglie che hanno perso i loro cari». All’indomani della sentenza di primo grado sulla tragedia ferroviaria del 12 luglio 2016 pronunciata ieri sera dal Tribunale di Trani, parla la deputata pugliese di Fratelli d’Italia l’On. Mariangela Matera.

«Nessuno potrà restituire i parenti a chi li ha persi – spiega l’On. Matera – la giustizia fa il suo corso con la consapevolezza che questo territorio ha ancora una ferita aperta per quella tragedia che ha sconvolto tutti noi. Un pensiero sincero sia per le persone che non ci sono più ma anche per gli unici ritenuti responsabili, Vito Piccarreta e Nicola Lorizzo, che porteranno per sempre il peso tremendo di una simile tragedia».