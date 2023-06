Dopo la presentazione dell’edizione 2023 dell’Inter Summer Camp in occasione dell’ultimo “Virtus Day” al centro sportivo Arca, la Virtus Andria illustrerà i dettagli della manifestazione estiva nerazzurra anche a Palazzo di Città, alla presenza del sindaco Giovanna Bruno. L’appuntamento si terrà giovedì 22 giugno in sala consiliare a partire dalle ore 10.30. L’Inter Summer Camp 2023 godrà infatti ancora una volta del patrocinio del comune di Andria. L’evento estivo, giunto alla terza edizione, si svolgerà al centro sportivo Arca dal 3 al 14 luglio, sviluppandosi in due settimane (dal lunedì al venerdì) ed è aperto a ragazzi e ragazze dai 6 ai 14 anni. Il 22 giugno a Palazzo di Città, oltre al primo cittadino, interverrà il presidente della Polisportiva Virtus Andria, Marian Gecaleanu. L’Inter Summer Camp rientra fra le attività sportive di grande richiamo per il settore giovanile del territorio, essendo la Virtus Andria l’unica realtà in Puglia ad essere iscritta nel programma IGP Inter. Attualmente fra gli iscritti ci sono giovani provenienti da altre regioni italiane e dall’estero. Le iscrizioni per il summer camp nerazzurro sono ancora aperte.