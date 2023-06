Nella splendida cornice offerta dalla incantevole città di Valencia, lungo la costa centro-orientale della Spagna, si è conclusa una nuova esperienza internazionale Erasmus+ per 15 alunni dell’IISS “Lotti-Umberto I” frequentanti le classi quinte del settore turistico che hanno soggiornato nella cittadina spagnola dal 24 Maggio al 2 Giugno. Gli alunni, accompagnati dalle docenti Leo Loreta e Sibilano Marialisa, hanno frequentato un corso di perfezionamento di Lingua Spagnola presso l’Istituto “AIP Language” di Valencia e hanno sostenuto l’esame per il conseguimento della certificazione Cervantes. Il Lotti-Umberto I, che dà anni ormai offre ai suoi alunni diverse opportunità per conseguire certificazioni Cambridge di Lingua Inglese, ha aggiunto quest’anno una interessante esperienza all’estero per approfondire lo spagnolo in un contesto ideale come quello offerto da Valencia, con docenti madrelingua altamente qualificati e attraverso lezioni dinamiche e divertenti.

Una nuova, entusiasmante avventura a conclusione del percorso scolastico nella strategia di internazionalizzazione dei curricoli, al fine di fornire ad alunni diplomandi competenze professionali, trasversali e linguistiche, spendibili nel mondo del lavoro. Non solo studio per i nostri 15 alunni, ma visita della città, del Museo delle Scienze, nel quale impera il motto: “E’ vietato non toccare”, il Politecnico e il Museo Oceanografico, tra microclimi e spettacolo dei delfini.

“L’esperienza Erasmus+ in Valencia – sono le parole del Dirigente scolastico Pasquale Annese – ha contribuito alla crescita cuturale e professionale dei partecipanti, offrendo loro molteplici opportunità di apprendimento in contesti extranazionali all’interno dei quali hanno potuto proiettarsi in realtà economiche e sociali in perenne evoluzione”.