Un forte boato che ha svegliato nel cuore della notte il centro città di Andria. Un ordigno esplosivo di fattura artigianale ha danneggiato la saracinesca e mandato in frantumi la vetrata di un locale nella centrale via Bovio nei pressi di Palazzo di Città. La bomba è esplosa poco prima delle tre. Al lavoro ci sono già i carabinieri che indagano per capire quale sia la natura di questo gesto.

Molto probabile che si possa trattare di un gesto intimidatorio come spiegano i militari ma ogni pista resta aperta anche perché solo tre giorni fa c’è stato un altro ordigno, sempre di fattura artigianale ma questa volta in periferia, che ha danneggiato il portone d’ingresso di una abitazione privata. La bomba, in questo caso, nel Quartiere di San Valentino. In entrambi i casi l’indagine è affidata ai carabinieri, con il supporto dei militari della scientifica, che stanno acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza delle diverse zone per capire cosa sia accaduto assieme a testimonianze dirette.