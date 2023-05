L’Istituto comprensivo “A. Mariano – E.Fermi” di Andria ha organizzato in collaborazione con la FIGC la festa finale del progetto Giococalciando che si terrà presso lo stadio Sant’Angelo dei Ricchi il 5 giugno a partire dalle ore 9.

Il progetto GIOCOCALCIANDO promuove la partecipazione attiva di tutti, utilizzando nuove tecnologie e innovative forme di e-learning, rivolte a docenti e studenti. L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti, abili e diversamente abili, delle classi I e II delle Scuole Primarie di tutto il territorio nazionale.

Obiettivi:

FORMAZIONE: divulgare comportamenti responsabili rivolgendosi a insegnanti, studenti e famiglie.

NESSUNO ESCLUSO: promuovere la partecipazione attiva di tutti (Bambine – Bambini – Disabili – Abili e diversamente abili – Etnie Diverse, ecc.).

FAIR PLAY: Educare al rispetto di se stessi, al rispetto per gli altri, al rispetto per le regole, imparando le regole del calcio ed i suoi gesti tecnici.

OPPORTUNITÀ: educare all’uso delle nuove tecnologie e a forme di insegnamento innovative, come l’e-learning, attraverso contenuti di interesse disponibili sulle pagine del sito web dedicato.

GIOCO: avvicinare i bambini e le bambine al gioco del calcio come importante forma di aggregazione sociale.