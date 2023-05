I lavori sulle strade di Andria proseguono grazie all’ormai noto bando regionale “Strada per Strada”. I prossimi interventi si terranno in via Annunziata e via Orsini. In particolare il tratto più stretto via Orsini, da piazza Porta la Barra e il 4° vicolo Orsini, verrà chiusa al traffico dal 24 al 29 maggio per consentire gli interventi necessari che porteranno al nuovo asfalto. Dal 22 al 24 maggio, invece, chiuderà al traffico via Annunziata nel tratto compreso tra Via Derna e via M. Pagano, sempre per lo stesso tipo di intervento.

«Completate via Porta Nuova e via Manthonè – ha scritto intanto il sindaco di Andria Giovanna Bruno -. Interrotti solo momentaneamente i lavori di rifacimento del manto stradale su viale Istria, nelle more della risoluzione di alcuni piccoli problemi tecnici emersi in corso d’opera, il cantiere “strada per strada” si è spostato su queste due strade, con lavori di scarificatura e poi il posizionamento dei chiusini e la sistemazione dei pozzetti.

La pioggia di questi giorni sta rallentando un po’, ma recupereremo in corso d’opera.