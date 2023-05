«Ringrazio vivamente la squadra-Stato per la maxi operazione condotta dal comando provinciale Carabinieri di Bari con l’ausilio dei militari di Andria, sotto il coordinamento e l’impulso della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari». Lo scrive in una nota il sindaco di Andria Giovanna Bruno dopo la notizia della vasta operazione antidroga e antimafia conclusa nelle scorse ore.

«Un rinomato clan con sede ad Andria è stato oggetto delle laboriose indagini che hanno portato ad ordinanze di custodia cautelare per diversi soggetti di varia territorialità ma con forte attivismo malavitoso intorno alla nostra Città. La mala è presente in varie forme, modifica le sue strategie, studia le variazioni economico-sociali per penetrare profondamente, colpendo e offuscando il bello della nostra Città, le sue potenzialità meravigliose. Le istituzioni devono fare, tutte, fino in fondo la loro parte, creando barriera comune contro ogni forma di criminalità e illegalità.

Ci sentiamo fortemente coinvolti in questo percorso, che non può essere derubricato ad affare altrui. Parliamo di noi, del nostro tessuto umano e sociale, delle nostre potenzialità di sviluppo lontane dalla malavita. Siamo anche noi in prima linea contro questa quotidiana battaglia comune, pronti a fornire ogni tipo di supporto alle donne e uomini dello Stato impegnati in prima linea per il contrasto a questa piaga».