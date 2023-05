Ricercare le origini per proiettarsi e prepararsi al futuro con l’ausilio della lingua latina, ma anche con la danza, con il disegno, con la musica, con le nuove tecnologie e con progetti botanici in cui il vero tema diventa quello della salvaguardia ambientale. 13 corsi extracurricolari con altrettanti docenti esperti e tutor d’aula, ma anche investimenti infrastrutturali per una platea di circa 350 studenti ed una annata intensa di corsi cosiddetti PON all’interno dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” di Andria. Ieri l’ultimo atto con un grande evento che ha coinvolto studenti, docenti e genitori in un clima di festa e ringraziamenti.

«Uno sforzo organizzativo corale molto importante per la nostra scuola – ha spiegato Grazia Suriano, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo “Verdi-Cafaro” – La finalità è quella di ampliare ed arricchire l’offerta formativa della scuola ed abbiamo lavorato perseguendo due direttrici: il miglioramento delle competenze di base e la socialità. Entrambi questi profili erano stati fortemente compromessi dalla pandemia ed in questo modo abbiamo voluto recuperare sia sotto il profilo degli apprendimenti e sia sotto il profilo dell’aggregazione e della socialità – ha spiegato Grazia Suriano – Abbiamo realizzato ed utilizzato anche una serra didattica con l’obiettivo, sulla scia dell’agenda 2030, di fare in modo che i nostri ragazzi sviluppino maggiormente una coscienza ambientale nel segno di un maggior rispetto dell’ambiente che ci circonda».

Durante il partecipato pomeriggio c’è stato modo di toccare con mano i progressi degli studenti nei vari moduli che, in fase di progettazione, sono stati raggruppati in due grandi progetti sviluppati sia per la scuola primaria che per la scuola secondaria di primo grado: «Per la scuola secondaria abbiamo lavorato soprattutto per potenziare le competenze di base – ha spiegato la docente Annalisa Dell’Olio, coordinatrice dei progetti PON della “Verdi-Cafaro” – per questo sono nati i corsi di coding, scacchi, ma anche di scienze che si sono avvalsi della nuovissima serra ed il percorso di latino ideato per i nostri alunni di terza che si iscriveranno ai percorsi liceali. Itinerari diversificati per la primaria che ha lavorato su arte e sport con il coro, la danza ritmica, ed anche un corso innovativo di orienteering».

Un’esperienza celebrata anche dalle parole dei giovani e giovanissimi protagonisti che hanno voluto rimarcare negli interventi l’utilità di azioni extracurriculari per completare la propria formazione, condividere percorsi con altri studenti e sperimentare nuove strade per il futuro.

