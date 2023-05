Un evento che spalanca le porte a una ventata di colore e a una riflessione dopo gli ultimi anni segnati dalla pandemia: sarà inaugurata sabato 13 maggio alle ore 19.00 presso la chiesa di Sant’Anna in via Flavio Giugno n°19 la personale di pittura “Revivo” di Oh My John, artista tranese al suo primo evento nella città federiciana, sotto l’egida della sezione andriese di Italia Nostra.

Il pittore contemporaneo Giovanni Cormio, alias Oh My John, autodidatta e poliedrico nella ricerca di stili e tematiche, nasce nel 1982 a Trani. Definisce le sue creazioni espressivo-naif, ma non disdegna la ricerca anche in campo astratto. Ha esposto in diverse mostre collettive e personali.

“Revivo” è la manifestazione attraverso la pittura e l’illustrazione, di ciò che durante la pandemia ha “ossessionato” noi tutti: la solitudine, la paura e la brama della moltitudine.

Sarà possibile visitare la mostra gratuitamente tutti i giorni dal 13 al 21 maggio dalle 19 alle 21.30 e partecipare a un esperimento collettivo con l’artista per la realizzazione di un’opera.